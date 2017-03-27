إصابة صينى أثناء تنفيذه أعمال تركيب أعلى أحد أبراج الضغط العالى بدمنهور

أصيب قبل قليل، فنى صينى أثناء القيام بأعمال التركيبات أعلى أحد أبراج الضغط العالى بدمنهور .

تلقى اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة، إخطارا من الرائد قام بفتحى المنياوى رئيس مباحث مركز واجبة دمنهور من المستشفى السنة، بوصول “هونجى” فنى بالشركة الصينية المحدودة لتكنولوجيا ومعدات الطاقة المسند إليها عمليه تنفيذ أبراج كهرباء الضغط العالى، ومقيم قرية دربك دائرة المركز صينى الجنسية ولا يحمل جواز سفر، مصاب بجروح باليد اليسرى وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج .

وبسؤال مرافقه “شعيب بن هارون ” صينى الجنسية ومترجم ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام المصاب بأعمال التركيبات أعلى أحد أبراج الضغط العالى بناحية قرية دربك دائرة المركز لامس أحد الأسلاك، فاختل توازنه وسقط أرضاً وحدثت إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وجار العرض على النيابة السنةة .

المصدر : مصر ناين