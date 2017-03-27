طب المنوفية تناقش تأثير وظائف الكلى للأطفال المصابين بأمراض مزمنة

نظم قسم طب الأطفال بكلية الطب بكلية المنوفية، ندوة علمية تناولت تأثير وظائف الكلى فى الأطفال المصابين بأمراض موقتة، وعقدت الندوة تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الكلية والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية.

واصدر الدكتور فادى الجندى رئيس قسم الأطفال فى بيان اليوم، إن الندوة تناولت تأثير مرض الذئبة الحمراء على الكلى وأمراض الكلى المصاحبة للأمراض الموقتة والخلل المناعى للأوعية الدموية.

وأضاف رئيس القسم أن الندوة أوصت بضرورة عمل عينة كلوية للأطفال مرضى الذئبة الحمراء لبيان مدى درجة تأثيرها على الكلى، وإعطائهم العلاج المناسب لكل مرحلة إلى جانب ضرورة المشوفة الدورية للمرضى خلال فترة العلاج ولمدة قد تطول إلى سنوات.

وأوصت الندوة بتشخيص مرض الخلل المناعى إكلينيكا لعدم وجود تشخيص معملى واحد لتأكيد التشخيص، وأهمية مشوفة تأثير أمراض الأوعية الدموية المناعى على الكلى والتحليل المناعى للطفل لوصف العلاج الدقيق لكل حالة.

وشارك فى الندوة الدكتورة غادة المشد والدكتور أحمد خطاب والدكتور زين عبد اللطيف والدكتورة هبه بحبح.

المصدر : مصر ناين