كندة علوش تهنئ زوجها على تنصيبه سفيرا للاتحاد المصرى الرياضى

عبرت الفنانة كندة علوش، عن سعادتها بتنصيب زوجها الفنان عمرو يوسف سفير الاتحاد المصرى الرياضى للإعاقة الذهنية، كما باركت له على جائزة أحسن مشبه عربى، وذلك من خلال حسابها الرسمى عبر موقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام”.

وأعادت كندة نشر صورة زوجها أثناء تكريمه من وزيرة التضامن الاجتماعى أمس، معلقة عليها قائلة: “ألف مبروووك لحبيبى تنصيبه سفير الاتحاد المصرى الرياضى للإعاقة الذهنية، من قبل وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى أثناء الملتقى الدولى للفنون لذوى القدرات الخاصة أولادنا، ومبروووك جائزة أوسكار المحور لأحسن مشبه عربى”.

وتشارك النجمة كندة علوش فى بطولة مسلسل “حجر جهنم” مع مجموعة كبيرة من النجوم، منهم إياد نصار وكندة علوش وأروى جودة وشيرين رضا وفريال يوسف وهانى عادل وسلوى عثمان وفراس سعيد وريم مصطفى، ومن تأليف هالة الزغندى، وإخراج حاتم على وخالد الحجر.



كندة علوش

المصدر : مصر ناين