بالصور إحالة موظفى وحدتى كوم بلال وطوخ الصحية للتحقيق لتغيبهم عن

قرر الدكتور راجي تواضروس وكيل مديرية الصحة بقنا بإشراف الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا إحالة السنةلين والموظفين المتغيبين بوحدة كوم بلال وكذلك السنةلين والموظفين بوحدة صحة طوخ الشوفة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية لتغيبهم عن العمل، وذلك خلال الزيارة المفاجئة لوكيل مديرية الصحة رافقة خلالها مدير إدارة الأسنان بالمديرية دكتور خالد الشريف.

ومن جانبه أظهر الدكتور عماد حمدى مدير إدارة العلاقات السنةة والإعلام بالمديرية أنه خلال الزيارة المفاجئة للوحدتين وحدة كوم بلال الصحية ووحدة طوخ الصحية، تم التأكد من توافر جميع المستلزمات والأمصال والأدوية التى تحتاجها الوحدة، لافتا إلى أنه تم مشوفة الأعمال القائمة والجارية لنقل مستشفى نقادة المركزى إلى وحدة طوخ الصحية خلال عملية إحلال وتجديد وتطوير المستشفي، وإحالة جميع المخالفات الإدارية الخاصة بعمليات تأخر التجهيز للتحقيق فى الشئون القانونية بالمديرية.

وأشار حمدى أنه تم بعد ذلك زيارة مستشفى نقاده المركزي لحل بعض المشكلات الإدارية على أرض الواقع ومشوفة موقف المستلزمات والأدوية ومستلزمات وحدة الكلى الصناعي وتوفير المؤسسات اللازمة.

فيما قام مدير إداره الأسنان بالمديرية بمشوفة العمل بعيادة الأسنان الجديدة ومحاولة إصلاح جهاز ازاله الجير بالاشعة التلفزيونية المعطل.



دكتور خالد الشريف مدير الاسنان بصحة قنا

دكتور راجى تواضروس وكيل مديرية الصحة بقنا

مدير ادارة الاسنان يصلح جهاز معطل بمستشفي نقادة المركزى

المصدر : مصر ناين