القبض على عاطل هارب من سجن الفيوم ومحكوم عليه بالإعدام فى عين شمس

تمكن رجال مباحث قسم واجبة عين شمس، أثناء حملات فحص قاطنى شقق الإيجار بدائرة القسم، من القبض على “كامل ع ع” 31 سنة، عاطل، ومقيم مركز إبشواى فى الفيوم، والهارب من سجن الفيوم إبان أحداث يناير 2011 على ذمة القضية رقم 8052/638 لسنة 2010م إبشواى ـ الفيوم “قتل”، والمقضى فيها بالإعدام شنقاً، والمحرر بشأن واقعة هروبه المحضر رقم 1379 لسنة 2011م أبشواى، أثناء تواجده فى شقة مفروشة بمساكن عين شمس.

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته الى جهات التحقيق.

المصدر : مصر ناين