تجديد حبس متهمين جدد فى قضية ولاية سيناء يوما

جددت جهات التحقيق المختصة، حبس كلا من “عياد. س” وابنه “أحمد.ع” 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 79 لسنة 2017 والمعروفة إعلامياً بـ”ولاية سيناء”، والانضمام لجماعة إرهابية، والتواصل مع التنظيم الإرهابي المعروف بـ”داعش الارهابيه”.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتكدير التأمين السنة، وتهديد السلم الاجتماعي، والتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة وقوات الجيش والواجبة ورجال القضاء، والتواصل مع تنظيمات إرهابية للتخطيط ضد الدولة، كما يواجه المتهمون اعتناق فكر تنظيم داعش الارهابيه من خلال أعداد من الكتب التكفيرية، على رأسها “مسائل في فكر الجهاد” لأبو عمر المهاجر، الذى يروج لأفكار الحرق والذبح، وكتاب “إدارة التوحش” لأبو بكر ناجى، ويوضح فيه كيفية استغلال فترة الفوضى التي من الممكن أن تحدث في بلاد الإسلام للوصول إلى الحكم.

المصدر : مصر ناين