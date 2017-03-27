مسئول كويتى وزراء خارجية الخليج يجتمعون بالرياض لبحث الحوار مع إيران

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتى، خالد الجار الله، عقد اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس المقبل، فى العاصمة السعودية الرياض، لكشف الحوار مع إيران.

وأضاف الجار الله، على هامش احتفال سفارة بنجلاديش فى الكويت بالعيد الوطنى، مساء الأحد، أن الكويت أطلعت قادة دول مجلس التعاون على فحوى الرسالة التى تلقتها من طهران الأيام الماضية، بشأن الحوار بين الطرفين، وأن اجتماع الرياض ستتبعه خطوات فى هذا الاتجاه.

وأوضح الجارالله عن تفاؤله بانطلاق الحوار الخليجي الإيراني، بعد جهود عدة عبر الرسائل والزيارات المتبادلة بين الجانبين، وفق الوكالة الكويتية الرسمية للأنباء.

وتتهم دول الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية، إيران بتهديد تأمين المنطقة، والتدخل في الشئون الداخلية لدول عربية؛ بينها البحرين واليمن وسوريا والعراق ولبنان، وهو ما تنفيه طهران.

وتبذل الكويت جهوداً لإصلاح العلاقات وإطلاق حوار بين دول الخليج وإيران، بتخويل من بقية الدول الخليجية.

وزار وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، طهران في يناير الماضي، حاملاً رسالة من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حول العلاقات بين دول الخليج وإيران، ثم زار روحاني الكويت منتصف فبراير الماضي.

المصدر : مصر ناين