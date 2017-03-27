بالصور نشطاء منظمة السلام الأخضر يتظاهرون أمام شركة النفط الفرنسية

تظاهر عشرات النشطاء من منظمة السلام الأخضر فى فرنسا، أمام شركة النفط الفرنسية العملاقة “توتال” فى لا ديفنز احتجاجا على التلوث البيئى الذى يستهدف الشعب المرجانية وهم يحملون يافطات كتب عليه “نحافظ على الشعاب المرجانية”

وتهدف منظمة السلام الأخضر إلى :”ضمانة قدرة الأرض على تغذية الكائنات الحيّة بكافة تصنف ها”، وبذلك تركّز فى حملاتها البيئية على قضايا ذات أهمية عالميّة، شبه : ظاهرة الاحتباس الحراري، والتعدّى على الغابات، والصيد الجائر، والصيد التجارى للحيتان، وهندسة الجينات، ومناهضة جميع القضايا النووية.



مظاهرات نشطاء السلام الأخضر



شركة توتال



ناشط من منظمة السلام الأخضر



مظاهرات أمام شركة توتال للنفط



مشاركين في المظاهرات



جانب من التظاهر

المصدر : مصر ناين