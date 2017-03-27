سقوط خادمة وراء سرقة الألماظ والعملات الذهبية من شقة بمصر الجديدة

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة سرقة مجوهرات وعملات ذهبية من شقة صاحب محل بمنطقة مصر الجديدة، والذى تبين أن الخادمة وراء مغافلة صاحب الشقة وسرقة المجوهرات، فتم ضبط المسروقات بشقتها وإعادتها لأصحابها، وإحالتها إلى النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى المقدم سمير مجدى رئيس مباحث قسم واجبة مصر الجديدة، بلاغا من “جوزيف م ن” 72 سنة، صاحب محل للأحذية، باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية عبارة عن ” 2 خاتم ألماظ وخاتم ذهبى، و20 عملة ذهبية” من داخل مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.



الخادمة المتهمة بسرقة مجوهرات وعملات ذهبية وأمامها المسروقات

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم، وتبين من خلال المعاينة سلامة جميع منافذ الشقة، ومن خلال التحريات التى أشرف على تنفيذها اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خادمته “فاتن ش ع” 33 سنة.

ومن خلال الأكمنة تمكن الرائد محمد مصطفى معاون مباحث القسم، من ضبطها، وبمواجهتها أقرت بالاستيلاء على المسروقات بأسلوب المغافلة، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليهم بمسكنها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة السنةة التحقيق.

المصدر : مصر ناين