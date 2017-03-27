حبس عاطل لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات بالمعادى أيام

قررت نيابة المعادى بإشراف المستشار وائل شبل المحامى السنة الأول للنيابات حبس عاطل، لاتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات البطاريات من داخل السيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وبمواجهته اعترف المتهم “أحمد ع إ ” 22 سنة ، بارتكاب 9 حوادث سرقة بطاريات سيارات، وسرقة البطاريات الخاصة بتلك السيارات، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة السنةة التحقيق.

المصدر : مصر ناين