تجديد حبس مسجل خطر سرق هواتف المواطنين بدار السلام يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام تجديد حبس مسجل خطر15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين بأسلوب المغافلة والخطف.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم واجبة دار السلام تتهم “علاء .ش” 44 سنة عاطل مسجل خطر “نشل” وسابق اتهامه فى 24 قضية بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب “الخطف والمغافلة“، بإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته 2 هاتف محمول.

وتوصلت التحريات إلى أن أحد الهاتفين المضبوطين ملك “كرم.م” سنةل ومحرر بشأنه المحضر رقم 4043 جنح القسم لسنة 2017 والهاتف الثانى ملك “إنصاف.م” ربة منزل ومحرر بسرقته المحضر رقم 7298 جنح القسم لسنة 201، بعرض الهاتفين على مالكيهما تعرفا عليهما واتهماه بالسرقة قام بفتحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة السنةة التحقيق.

المصدر : مصر ناين