رئيس الحكومة التونسية يمنع الهواتف المحمولة فى الاجتماعات خوفا من التسريبات

قرر رئيس النظام التونسية يوسف الشوف منع دخول الهواتف المحمولة لأى اجتماعات يحضرها، سواء اجتماعاته بالأحزاب أو بأعضاء حكومته أو لقاءاته مع الوفود، خوفا من التسريبات التى اجتاحت الساحة السياسية فى تونس مؤخرا.

واصدر ت صحيفة النهار نيوز التونسية، إن رئيس النظام يوسف الشوف أصبح يمنع وجود الهواتف داخل الاجتماعات التى يحضرها تفاديا لأى تسريب قد يقع، وبرر الشوف قراره بما حصل فى حزب نداء تونس من تسريبات فى الفترة الماضية.

وشهد حزب نداء تونس – حزب الرئيس الباجى قائد السبسى – خلال الآونة الأخيرة تسريبات لاجتماعات الهيئة العليا للحزب بحضور الأمين السنة للحزب حافظ السبسى ، والتى كشفت عن مدى تحكم الحزب وقياداته فى قرارات الدولة المصيريه وأنهم هم من يسيرون قرارات قصر قرطاج.

المصدر : مصر ناين