علوم الإسكندرية تفوز بالمركز الأول فى الملتقى السنوى للندوات الذاتية

فازت كلية العلوم كلية الإسكندرية بالمركز الأول فى الملتقى السنوى للندوات الذاتية الذى أطلقته إدارة الأسر الطلابية بالكليات، وشاركت فيها 15 كلية على مستوى الكلية ، وهى (الدراسات الاقتصادية- الآداب- التربية، حقوق، السياحة، التجارة، الزراعة، العلوم، الأسنان، الطب البيطرى، رياض أطفال، تربية رياضية بنات، الفنون الجميلة، زراعة سابا باشا، التمريض).

وأعلنت الإدارة السنةة لرعاية الشباب عن النتائج التى أسفرت عن فوز كلية العلوم بالمركز الأول يليها فى المركز الثانى كلة رياض الأطفال، والمركز الثالث كلية التربية، والمركز الرابع السياحة والفنادق، والمركز الخامس كلية الزراعة سابا باشا.

كانت قد تشكلت لجنة التحكيم من الدكتور خالد صلاح حنفى كلية التربية، والدكتور أحمد الشاذلى كلية العلوم، والدكتورة شيماء محمد كلية الزراعة.

المصدر : مصر ناين