تأجيل جراحة رئيس النادى الأهلى لمدة أشهر

قرر الطبيب الإنجليزى المُشرف على محمود طاهر رئيس النادى الأهلى خلال رحلة الأخير العلاجية فى لندن، تأجيل إجراء عملية جراحية لرئيس النادى، وفضّل الطبيب اللجوء للأدوية والمُسكّنات على أمل تماثل محمود طاهر للشفاء من الآلام، التى يشعر بها حاليًا فى “عينه”.

كان محمود كطاهر قد سافر إلى لندن منذ عشرة أيام تقريبًا، من أجل إجراء جراحة فى “عينه”، وبعدما خضع لفحوصات طبية وتحاليل هناك قرر الطبيب الإنجليزى المُعالج له تأجيل الجراحة لمدة ستة أشهر.

وحرص مجلس الأهلى على الاطمئنان على رئيس النادى طوال الفترة الماضية، كما حرص أكثر من مسئول بعيدًا عن الأهلى على الاطمئنان على محمود طاهر.

المصدر : مصر ناين