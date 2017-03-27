تجديد حبس عاطل متهم بسرقة خزينة ربة منزل بدار السلام يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام تجديد حبس عاطل بعد اتهامه بسرقة خزينة من داخل شقة ربة منزل بمنطقة دار السلام، بعدما كسر الخزينة وسرق الأموال والمشغولات الذهبية بداخلها 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى القضية.

واعترف المتهم “محمد.ج.م” أمام النيابة أنه استغل انشغال ربة المنزل فى حفل زفاف شقيقها ونفذ جريمته، نظرا لكون المجنى عليها تقيم بذات منطقة سكنه ولعلمه بثرائها واحتفاظها وأسرتها بمبالغ مالية كبيرة ومشغولات ذهبية وتمكن من تنفيذ مخططة باستخدام الأجنة الحديدية والصاروخ الكهربائى.

كان رجال مباحث قسم واجبة دار السلام تلقوا بلاغا من “نهلة ح ع” 23 سنة، طالبة، باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وكسر خزينة حديدية وسرقة محتوياتها عبارة عن 20 ألف جنيه، و2 هاتف محمول (آيفون، نوكيا)، كاميرا، مشغولات ذهبية عبارة عن “أعداد 5 سلسلة، أعداد 5 دلايات، أعداد 7 غوايش، أعداد 2 أسورة، 11 خاتم، دبلة 2 ساعة يد حريمى“.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “محمد ج م” 24 سنة، عاطل، فتم إعداد الأكمنة بأماكن تردده وأسفرت عن ضبطه وبحوزته أجنة حديدية، وصاروخ كهربائى.

المصدر : مصر ناين