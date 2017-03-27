وزير خارجية الأردن الإرهاب مسخ يجب استئصاله وتعميم الفكر المستنير

أكد أيمن الصفدى، وزير الخارجية الأردنى، أن المنطقة العربية تعيش أزمات صعبة منذ سنوات وأن النظام الإقليمى العربى لم يستطع منذ فترة طويلة إرساء الاستقرار بالمنطقة، قائلا: “نعمل على تجاوز التحديات وحل الأزمات رغم اختلاف الرؤى والسياسات العربية”.

وأضاف وزير الخارجية الأردنى، فى كلمته عقب استلام الأردن رئاسة القمة العربية الـ28، منذ قليل، أن الارهاب مسخ يجب استئصاله حماية لشعوبنا وتعميم الفكر المستنير، مؤكدا أن التعاون العربى يعد إرثاً لتعزيز قدراتنا وتجاوز التحديات في المنطقة.

وشدد وزير الخارجية الأردنى، على ضرورة تناول القمة العربية التطورات فى الدول العربية وعلى رأسها الأوضاع فى ليبيا، والجرى وراء إلى حل الأزمة السورية بشكل سياسى، والتركيز على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى، إضافة إلى الأستقرار على ضرورة تمكين الشباب العربي وتوفير فرص العمل لهم.

المصدر : مصر ناين