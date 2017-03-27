واشنطن بوست ترامب يعين فريقا بقيادة صهره جارد كوشنر للقضاء على

اصدر ت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يخطط لإنشاء مكتب جديد بالبيت الأبيض اليوم، الاثنين، له سلطات قوية لإصلاح البيروقراطية الفيدرالية وتنفيذ الوعود الانتخابية الرئيسية، شبه إصلاح رعاية المحاربين القدامى ومكافحة إدمان الأفيون، وذلك من خلال حصد أفكار من عالم رجال الأعمال وربما خصخصة بعض الوظائف الحكومية.

وأظهر ت الصحيفة أن المكتب الجديد سيكون اسمه “مكتب الابتكار الأمريكى”، وسيقوده جارد كوشنر، صهر الرئيس وكبير مستشاريه، وسيتسنةل مباشرة مع ترامب.

واصدر ترامب فى بيان لصحيفة “واشنطن بوست”:”إن كل أمريكى بغض النظر عن آرائه السياسية يستطيع الاعتراف بأن الجمود الحكومى أعاق قدرتنا على العمل بشكل سليم، مما أدى إلى خلق زحام واسع وأدى إلى تجاوز فى التكاليف وتأخيرات عدة”.. وأضاف: “لقد وعدت الشعب الأمريكى أننى سأقدم نتائج وأطبق قبل الموعد المحدد، بموجب خطة الميزانية للنظام”.

المصدر : مصر ناين