ضبط مدير مخبز تصرف فى ألف طن دقيق بالإسكندرية

تمكنت مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، من ضبط شبكة للدش المركزى، لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة، كما تم ضبط مدير مخبز تلاعب فى حصة الدقيق وتحصل على فرق فى 261 ألف طن دقيق بلدى.

وردت معلومات لضباط قسم المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية مفادها قيام “م. ر”- 40 سنة صاحب شبكة دش مركزى بإنشاء شبكه للدش المركزى لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة والمفتوحة على المواطنين بدون ترخيص من الجهات المختصة واتحاد الإذاعة والتليفزيون متهرباً من سداد الرسوم الضريبية المستحقة حيث يقوم بتحصيل اشتراكات شهريه من أهالى المنطقة مما يشكل ضرراً على الدخل القومى بالإضافة إلى سرقة التيار الكهربائى.

وتمكن ضباط القسم من ضبط 43 جهاز ريسيفر- 48 وحدة موديلتر لتقوية الإشارة –28 مكبر إشارة فضائية 2 كابينه توزيع – جهاز D V D – 1 إسبليتر كارت لفك الشفرات -8 كارت فك شفرة قنوات مشفرة 27 جهاز مكبر إشارة فضائية – 25 إيصال سحب – 17 ريموت كنترول خاص بالمؤسسات وأسلاك ومحاور كهربائية تستخدم فى التوصيل، وتحرر المحضر جنح اقتصادية برج العرب وجارى العرض على النيابة.

وعلى صعيد آخر وردت معلومات لضباط إدارة واجبة التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام “ع. ر”- 58 سنة المدير المسئول عن مخبز بلدى بشارع بن منقذ دائرة قسم ثان الرمل بالتلاعب فى كميات الدقيق المُنصرف للمخبز من شركة المطاحن وبيعها بالسوق السوداء وتحصيل ثمنها بقصد التربح بدلاً من إنتاج الخبز لجمهور المستهلكين محققاً من وراء ذلك أرباحاً طائلة.

وتم استهداف المخبز وبمراجعه كميات الدقيق البلدى المُنصرف للمخبز من شركة المطاحن بكميات الخبز المُنصرف من ماكينة صرف الخبز تبين قيام المذكور بالتصرف فى كمية قدرها “5238” جوال دقيق بلدى بإجمالى وزن “261.900” طن قام المذكور بتحصيل وصرف فرق الدعم عن تلك الكمية فى حسابه البنكى دون وجه حق.

وتم التحفظ على ماكينة الصرف الآلى الخاصة بالمخبز، وتم إخطار مديرية التموين لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، وتحرر المحضر جنح قسم واجبة ثان الرمل وجارى العرض على النيابة السنةة لمباشرة التحقيقات.

كما تم ضبط “ال. ا”- 38سنة بائع إسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص بمنطقة مساكن الناصرية دائرة قسم واجبة ثان السنةرية لقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار فى السلع التموينية المدعمه بالسوق السوداء، حيث يقوم بتجميع أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية المدعمه بدون ترخيص من الجهات المختصة بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المحدد بدون ترخيص وضبط أعداد “10” أسطوانات بوتاجاز منزلية سعة 12.5 كيلو كان بصدد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الجبرى، وتحرر المحضر جنح قسم ثان السنةرية وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط” ح. ع”-30 سنة المدير المسئول عن مخزن كائن – طريق أبيس دائرة قسم ثان الرمل بالاشتراك مع ” ال. م”- 31 سنة عاطل لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى السجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر والمقلدة والمغشوشة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية وغير خاضعة للفحص الصحى والإشعاعى حيث يقومان بتخزين كميات كبيرة منها بالمخزن المذكور بقصد طرحها للبيع بالأسواق وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

وتم استهداف المخزن بمعرفة ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم واجبة ثان الرمل وتم ضبط أعداد “473” كرتونة بإجمالى أعداد “236500” علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية وغير خاضعة للفحص الصحى والإشعاعى كان بصدد طرحها للبيع بالأسواق، وتحرر المحضر جنح قسم ثان الرمل وجارى العرض على النيابة، كما تم ضبط “س. ك”- 40 سنة بائع بشارع سوق الورديان – دائرة قسم واجبة مينا البصل لقيامه بحيازته أعداد “4000 “صاروخ ألعاب نارية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

المصدر : مصر ناين