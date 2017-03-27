النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى حول واقعة تعذيب مالك عقار طفلا بالمرج

واصلت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، التحقيق فى تسبب مالك عقار بحروق خطيرة لطفل، ل خلافات مع والده.

واستعجلت النيابة تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالطفل بعد أن أحالته للتأكد من واقعة التعذيب، واستكمال التحقيقات فى القضية.

تعود الواقعة، حينما ألقى “كمال.س” –مالك عقار بالمرج-، بإلقاء كوب شاى مغلى على الطفل محمد ووالده عمر، أثناء مرورهما من أمام منزله، انتقامًا من الوالد ل رغبة مالك العقار فى طرده من الشقة التى استأجرها منه.

وأكد عمر فى بلاغه أن “كمال.س” استعان بأعداد من البلطجية لإجباره على ترك المنزل، لتأجيرها لآخر بملبغ أكبر رغم سريان عقد إيجاره للشقة، وتعمد إذائه أكثر من مرة.

المصدر : مصر ناين