فيس بوك يوقف دعم تطبيق ماسنجر على نظام ويندوز فون ,

بعد وقف دعم تطبيق سكايب على ويندوز فون 8.1 فى وقت مبكر من هذا الشهر، يبدو أن نظام تشغيل مايكروسوفت على وشك فقدان خدمة رسائل أخرى فى نهاية مارس وهى فيس بوك ماسنجر، إذ بدأ فيس بك مؤخرا إرسال رسائل عبر البريد الإلكترونى لأولئك الذين يستخدمون تطبيق ماسنجر على مؤسسات ويندوز فون 8 و8.1 لإعلامهم بانتهاء دعم التطبيق نهاية هذا الشهر.

ووفقا الهندى Phonearena لا يبدو هذا القرار غريبا خاصة مع تدنى حصة نظام ويندوز فون بسوق الهواتف الذكية، والتى وصلت إلى أقل من 1٪ فى جميع أنحاء العالم فى السنة الماضى، كما تعنى هذه الخطوة أن نظامى ويندوز فون 8 و8.1 أصبحا عديمى الفائدة، فإذا كنت تستخدم هاتفا ذكيا مدعوما بهذه الأنظمة، يجب التحديث لجهاز يعمل بويندوز 10 بدلا من ذلك.

وبالنظر إلى البعض الأكبر من هواتف ويندوز فون المتاحة فى السوق فلن يتم تحديثها إلى ويندوز فون 10 لأنها تنتمى إلى الهواتف المنخفضة، كما سيؤثر قرار فيس بوك بإنهاء دعم ماسنجر على العديد من المستخدمين.

المصدر : مصر ناين