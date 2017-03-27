رئيس الوزراء العراقى يرأس وفد بلاده إلى القمة العربية بالأردن

يترأس رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى وفد بلاده إلى القمة العربية فى الأردن التى تنطلق بمنطقة “البحر الميت” بعد غد الأربعاء.

واصدر وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفري، الذى يشارك فى الأعمال التحضرية للقمة العربية اليوم الاثنين فى تصريح صحفي، إن العبادى يحمل أفكارا ومقترحات وأخبارا سيطرحها على القمة العربية فى ظل الظروف التى يمر بها العراق والمنطقة.

وأضاف: أن القمة العربية ولقاء الزعماء أفضل من القطيعة ونأمل مواصلة الدعم والإسناد العربى للعراق، وأن القمة تسمح بإجراء حوارات على هامشها تساعد فى تمتين النسيج العربى وتحسين العلاقات، لافتا إلى أن العراق يرحب باستضافة القمة العربية وفق النظام المتبع.

المصدر : مصر ناين