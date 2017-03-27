نقابة المهن العلمية بالإسكندرية تحتفل بأمهات العلميين

احتفلت نقابة المهن العلمية بالإسكندرية، بالأم لمثاليات لسنة 2017 ،والتى أقيمت تحت رعاية نقيب العلميين الدكتورمرسي أبو يوسف ،بنادى ريو السكندري، وجاء تكريم النقابة تقديراً لدورهم المتميز والعطاء الدائم فى مجال الأسرة والعمل.

و شهد الحفل الكيميائي مهاب حسن الأمين السنة، وبمشاركة أمين الصندوق الجيولوجي أيمن نور الدين، ووكيل المجلس الكيميائي محمد محجوب.

واصدر بيان النقابة اليوم، شاركت أعداد كبير من أمهات وأسر العلميين بالإسكندرية في “Fun Day” ،الذي أقيم بنادي ريو في إطار احتفالات عيد الأم، وتضمنتالاحتفالية العديد من الفقرات الغنائية التي قدمها طلاب كلية العلوم ، بالإضافة إلى العديد من الفقرات التي قدمتها اللجنة الإجتماعية بالنقابة.



إحدى المكرمات فى الحفل



جانب من التكريم



حفل عيد الام بنقابة المهن العلمية

المصدر : مصر ناين