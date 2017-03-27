مزارع يسلم فتاة بكرداسة إلى مركز الشرطة بعد بلاغ باختفائها

تركت طالبة منزلها بكرداسة، بعد حصولها على مبلغ مالى من والدتها وإنفاقه، وخوفها من عقاب والدها، إلا أن مزارع أعادها مرة أخرى وسلمها إلى مركز الواجبة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد محمد الصغير رئيس مباحث مركز واجبة كرداسة بلاغا من “م.ح” موظف أفاد فيه بغياب ابنته “ش” 13 سنة عن المنزل، ولم يتهم أحد بالوقوف وراء اختفائها.

وعقب ذلك حضر لمركز الواجبة “ز.ا” مزارع، وبصحبته الفتاة المتغيبة، وأفاد أنها تعرفت على شقيقته بوسيلة مواصلات، وطلبت منها الإقامة بصحبتها، حيث إن والدها طردها من المنزل ل خلافات عائلية.

وبسؤال الفتاة، أفادت أنها حصلت على مبلغ مالى من والدتها وأنفقته، وخشية عقابها من والدها تركت المنزل، وباستدعاء والدها تم الحصول على تعهد بحسن رعايتها وتسلمها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين