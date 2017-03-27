اتحاد الكرة يصرف % من مكافآت أمم أفريقيا للاعبى المنتخب

تسلم لاعبو المنتخب الوطنى باقى مستحقاتهم الخاصة بمكافآت كأس الأمم الأفريقية 2017 التى أقيمت بالجابون والتى حصل فيها الفريق على المركز الثانى بعد الهزيمة فى المباراة النهائية أمام الكاميرون 2 / 1.

تنص اللائحة على حصول كل لاعب على 96 ألف جنيه مكافأة التأهل للمباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية.

حصل اللاعبون على باقى المكافآت خاصة أن هناك معظمهم حصل على بعض من المستحقات خلال الفترة الماضية من اتحاد الكرة، وصلت إلى 25% ليتم صرف باقى الـ75% من المكافآت فى معسكر الفراعنة المقام بالإسكندرية.

يخوض منتخب مصر بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر ودية بكرهً الثلاثاء فى السادسة مساء استعداداً لمباراة تونس فى الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

المصدر : مصر ناين