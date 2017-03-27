مفاوضات الزمالك مع جيريس مهددة بالفشل اعرف السبب

أصبحت مفاوضات مسئولى نادى الزمالك مع الفرنسى آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب مالى مهددة بالفشل، ل الطلبات التى حددها المدرب خلال الساعات الأخيرة، بعد مفاتحته فى العرض الأبيض.

وتمسك جيريس بضرورة سفر وفد من نادى الزمالك إليه للتفاوض معه بشكل رسمى حول طلباته المادية وشروط العقد بعدما أخطر وكيل أعمال اللاعب مسئولو النادى بأنه يطلب 60 ألف دولار شهريا للموافقة على العرض وهو المبلغ الذى يرفضه الزمالك.

ويرى مسئولو الزمالك أنه فى حالة سفر وفد للتفاوض مع جيريس لن يخفض المدرب الفرنسى طلباته المادية لتصل للحد الأقصى المحدد من جانب مجلس الإدارة وبالتالى قد يفشل الوفد فى التعاقد معه وهو ما يضع مجلس الإدارة فى مأزق.

كما يترقب جيريس نتيجة التظلم المقدم من الاتحاد المالى لكرة القدم للاتحاد الدولى للعبة “الفيفا” بخصوص تجميد النشاط فى مالى ل التدخل الحكومى وفى حالة قبول التظلم سيضطر للبقاء فى منصبه الحالى نظرا لوجود واجب جزائى فى عقده.

المصدر : مصر ناين