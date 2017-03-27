ناير ناجى يقود أوركسترا القاهرة السيمونى بحفل راجح داوود بالأوبرا

يقود المايسترو ناير ناجى أوركسترا القاهرة السيمفونى بحفل موسيقى راجح داوود السينمائية، وذلك يوم الثلاثاء 4 أبريل وهذا الحفل مهدى إلى روح المخرج محمد كامل القليوبى.

ويشارك فى العزف بالحفل على الفلوت رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم وعلى البيانو محمد صالح وعلى الماريمبا نسمة عبد العزيز وعلى القانون ماجد سرور وعلى الكمان سيد كمال وعلى العود محمود عبد الفتاح وعلى الجيتار تيدى فهمى وعلى الطبلة حازم عبد القادر غناء أحمد زكى وإخراج حازم طايل.

المخرج محمد كامل القليوبى ولد فى 8 مايو 1943، وتخرج فى كلية الهندسة قسم الطرق والمطارات، لكن حبه الشديد للفن دفعه للالتحاق بالمعهد العالى للسينما، ونال درجة الدكتوراه من معهد السينما الاتحادى فى موسكو، وعمل أستاذا بمعهد السينما، وهو مخرج ومؤلف مصرى، ومن أبرز أفلامه التى أخرجها “خريف آدم، اتفرج ياسلام، أحلام مسروقة” كما ألف فيلم “البحر بيضحك ليه، ثلاثة على الطريق، ومن أفلامه الوثائقية التسجيلية “محمد بيومى ووقائع الوقت الضائع” ومن مسلسلاته “طعم الحريق، بعد الطوفان.





المصدر : مصر ناين