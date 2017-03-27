بدء تصويت الأتراك المغتربين بأوروبا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

يتوجه الناخبون الأتراك في ست دول أوروبية، اليوم الاثنين، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تتضمن الانتاصدر إلى النظام الرئاسي، بحسب صحيفة ينى شفق التركية.

ووفقًا للمعلومات الواردة من الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أمس الأحد، يتوجه المواطنون الأتراك المقيمون في ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا والدنمارك، إلى صناديق الاقتراع في القنصليات والقنصليات السنةة والمراكز التي أعلنت عناوينها مسبقًا، في مدن مختلفة في البلدان الستة، وقد تم إبلاغ المواطنين بها وفق اللوائح الانتخابية.

وبدأت عملية التصويت الساعة التاسعة صباحًا وفق التوقيت المحلي على أن تنتهي الساعة التاسعة مساءً (21.00)، وتمتد من اليوم الاثنين 27 مارس الى أن الأحد 9 أبريل المقبل.

ويبلغ أعداد الناخبين الأتراك في الخارج مليونين و927 ألف ناخب، سوف يدلون بأصواتهم في مراكز الاستفتاء، في 120 مشبه ية دبلوماسية تركية في 57 دولة، منهم(مليون و423 ألفا)في ألمانيا،ومئات آلاف آخرين في هولندا و بلجيكا واستراليا وفرنسا.

وبإمكان المواطنين الأتراك الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاستفتاء التي أقيمت على البوابات الحدودية، وذلك ما بين الاثنين 27 مارس الى أن الأحد 16 أبريل المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير الماضي، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي. ومؤخراً، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية داخل تركيا سيجرى في 16 أبريل المقبل.

المصدر : مصر ناين