توقف المرور على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج بعد انقلاب سيارة نقل

توقفت حركة السير على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام، ل انقلاب سيارة نقل محملة بــ 23 طنا من سماد النترات قادمة من أسوان فى طريقها إلى ميناء الإسكندرية، عقب خروج مفاجئ لسيارة صغيرة أمامه من طريق فرعى وفرت هاربة.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أحمد عبدالعظيم قائد الفرقة للشرق يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الزراعى الشرقى محملة بالأسمدة دون حدوث إصابات.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث العميد أحمد شمندى مأمور مركز واجبة دار السلام على رأس قوة من الحماية المدنية والإسعاف ورافقه حسام محمدين رئيس مجلس المدينة عزت شاكر وهلال زكى نائبى رئيس المجلس .

وتبين من التحريات التى باشرها العقيد أحمد شوقى زيدان بإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بانقلاب السيارة رقم 9541 ف ى ا م نقل بمدخل مدينة دار السلام الطريق الزراعى الشرقى محملة بــ 23 طن من سماد النترات قادمه من أسوان فى اتجاه ميناء الإسكندرية دون حدوث إصابات، تم رفع آثار الحادث والحمولة من على الأرض، وجار تحرير محضر بالواقعة وضبط السيارة المتسببة فى الحادث تمهيدا للعرض على النيابة السنةة لتتولى التحقيق.



السيارة التى انقلبت على الطريق الزراعى

كميات الأسمدة على الطريق الزراعى الشرقى

العميد أحمد شمندى مأمور مركز دار السلام بمكان الحادث

تجمع الأهالى حول السيارة بمكان الحادث

سماد النترات على الأرض بعد وقوع الحادث

سماد النترات أثناء تجميعه على جانب الطريق

العميد أحمد شمندى يشرف على عملية نقل الأسمده

نقل الأسمدة بمساعدة الأهالى فى حراسة التأمين

نائب رئيس المدينة بمكان الحادث

الأهالى أثناء نقل الأسمدة

التأمين يشوف عملية قام بفتح الطريق

رئيس مدينة دار السلام ونائبيه بمكان الحادث

المصدر : مصر ناين