جنح الوقف تبرئ سيدة من تهمة الاستيلاء على ملايين جنيه

قررت محكمة جنح الوقف، برئاسة المستشار أحمد فواز رئيس محكمة الوقف الجزئية ببراءة سيدة الجمعيات الوهمية، المتهمة بالاستيلاء مبالغ مالية عن طريق النصب عليهم بعمل جمعيات وهمية، وتشغيل أموالهم فى التجارة والاستثمارات العقارية.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير تأمين قنا، إخطاراً من العقيد أيمن الروبى، رئيس فرع الكشف الجنائى بمركز نجع حمادي، بتحرير 32 أشخاص محاضر ضد “فايزة. أ . ح” 30 سنةاً، مقيمة بمركز الوقف، يتهمونها بالنصب عليهم فى جمعيات وهمية وإيهامهم بتشغيل الأموال فى التجارة وتحقيق أرباح طائلة والاستيلاء على مبالغ مالية وصلت إلى 6 ملايين جنيه.

وكشفت التحريات الأولية التى أشرف عليها العميد محمد هندى مدير المباحث، أن المتهمة تواصلت مع العديد من ربات المنازل في مركز الوقف، والعديد الأشخاص بقري ونجوع الوقف، وتمكنت من الحصول على أموال منهن فى المقابل إدخالهم فى أعداد من الجمعيات والاستثمار فى العقارات ، تحرر محضر فيما باشرت النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين