بالفيديو صلاحيات إيفانكا ترامب المرأة الغامضة فى البيت الأبيض

بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية علي منافسته هيلاري كلينتون بدأ الجدل حول سياساته وأرائه في مختلف القضايا ولكن وجود نجلته إيفانكا ترامب في الاجتماعات الرسمية التي يحضرها مع بعض رؤساء وزراء وملوك دول العالم هو الأمر الذي أثار انتباه المستشارة الإلمانية إنجيلا ميركل خلال نظرتها لإيفانكا في اجتماع بالبيت الأبيض ولسان حالها تقول ” ماذا تفعل هذه السيدة هنا ” .

ونشرت شبكة ” سكاي نيوز ” الإخبارية، تقريرا بالصوت والصورة يتساءل، هل سيكون لإيفانكا حق الإنتفاع علي الملفات السرية وزيادة صلاحيتها في البيت الأبيض حيث ستحصل علي مكتب خاص ومؤسسات إليكترونية سرية بجانب حضورها إجتماعات رسمية إلي جانب والدها ، وانتهى التقرير ان كل هذه الصلاحيات بدون أي صفة رسمية أو أداء اليمين وبدون راتب.

وكانت إيفانكا قد نشرت صورا لها خلال اجتماع ترامب وميركل وكبار المديرين التنفيذيين والشركات الألمانية عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر “

جدير بالذكر أن إيفانكا سيدة أعمال أمريكية، وعارضة أزياء سابقة، وهي ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من زوجته عارضة الأزياء السابقة ايفانا، ونائب الرئيس التنفيذي للتطوير وعمليات الاستحواذ في منظمة ترامب، حيث يتركّز عملها في إدارة عقارات وفنادق الشركة .

المصدر : مصر ناين