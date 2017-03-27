مصدر حلمى نصح الزمالك برحيله قبل شهر أبريل ويرحب بالاستمرار

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، أسرار تقديم محمد حلمى المدير الفنى للفريق استاصدر ته من تدريب القلعة البيضاء خلال الأيام الماضية.

أظهر المصدر الزملكاوى أن حلمى لم يقدم استاصدر ته بشكل صريح، قائلاً: “مدرب الزمالك أخطر مجلس الإدارة بأن الوقت الحالى هو الأنسب لرحيله حال الاستقرار على ذلك بشكل رسمى نظرا لارتباط الفريق بالعديد من المباريات خلال شهر إبريل المقبل، وبالتالى لن يكون هناك وقت كاف لإجراء تعديلات بالجهاز الفنى إلا قبل انتهاء مارس الجارى”.

أضاف المصدر أن محمد حلمى أبلغ نادى الزمالك بترحيبه بالاستمرار على رأس الجهاز الفنى حال عدم القدرة على التعاقد مع مدير فنى أجنبى متميز خلال الفترة الحالية، مشددا على أن المدرب أخطر مسئولى القلعة البيضاء باستمراره فى منصبه لحين تولى مدرب جديد المسئولية وفى حالة عدم حدوث ذلك سيكون مستمرا.

المصدر : مصر ناين