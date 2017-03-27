رئيس جامعة الإسكندرية مصر غنية بطاقتها البشرية وشبابها

أكد الدكتور عصام الكردى رئيس كلية الإسكندرية، أن مصر غنية بطاقتها البشرية وشبابها الذين يشبه ون 60% من أبناء الشعب المصرى، ودعا طلاب الكليات إلى التميز والإبتكار والإبداع من خلال الأنشطة والفاعليات والمعارض التى تنظمها الكلية لاكتساب وثقافة العمل الجماعى والمهارات الذاتية التى تفيدهم فى المستقبل.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الطلابى الثالث لكلية رياض الأطفال بعنوان “طلاب كلية الإسكندرية فى عيدها الماسى” اليوم بمركز الأنشطة الطلابية بسموحة وتستمر أعماله لمدة يومان ويشارك فيه حوالى 250 طالب من طلاب الكلية بأعمال فنية وأدبية ومعرض إنتاجية بالاضافة إلى الأبحاث العلمية.

واصدر رئيس الكلية فى بيان اليوم، إنه اعتباراً من بداية شهر أبريل القادم ستبدأ مجموعة من ورش عمل لعمداء ووكلاء الكليات لتطوير العملية التعليمية بالكليات، تشمل تطوير المناهج وطرق التقييم ولوائح الكليات لمسايرة التقدم والتحديث الذى يحدث فى العالم كله.

وأكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن طلاب الكلية هم المنتج الذى ستقوم عليه نهضة الوطن، لذا فالكلية داعمة للطلاب والإبداع والإبتكار من خلال توفير مستوى متميز فى التعليم وتشجيعهم على خدمة المجتمع، من خلال متطلب التخرج الذى يلزم الطلاب بخدمة المجتمع لتصبح لديه القدرة على العمل التطوعى، موضحاً أن الكلية تشجع الطلاب على التواصل مع الأساتذة والإشتراك فى المؤتمرات الدولية وتدعم سفر الطلاب المشاركين فى مؤتمرات بالخارج وتحفزهم على الإبداع والإبتكار والإشتراك فى المؤتمرات الطلابية والمعارض من خلال الدورات التى ينظمها مركز ريادة الأعمال بالكلية لتصبح لديه فرصة عمل فى المستقبل.

وأشارت الدكتورة هالة الجروانى عميدة الكلية إلى أن المؤتمر يناقش على مدى يومين أبحاث فى الطفولة المبكرة وأخرى فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة، وتعقد عدة لقاءات تفاعلية للتعريف بوحدة الخدمات الالكترونية بالكلية والتعريف بمركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالكلية ودورة فى مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، كما يناقش المؤتمر طلاب الكلية بين الكشف العلمى وتطبيقاته والابداعات الفنية والأدبية لطلاب كلية الإسكندرية.

حضر الافتتاح عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب جميع كليات الكلية .

المصدر : مصر ناين