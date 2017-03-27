استشهاد أمين شرطة متأثرا بجراحه بعد إطلاق النار عليه من أحد العناصر الإرهابية

اصدر مصدر تأمينى إن أمين الواجبة مسعود الأمير عبدالله، وشهرته حازم الأمير (42 سنةا)، استشهد منذ قليل متأثرا بإصابته نتيجة إطلاق اللهيب عليه من قبل أحد العناصر الإرهابية المنتمية لجماعة الالجماعة الأرهابية وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى دمياط وأخطرت النيابة السنةة للتحقيقات.

وتكثف قوات التأمين بدمياط جهودها لضبط مطلق اللهيب على أمين الواجبة، والذى أطلق عليه الرصاص بقرية عزبة النهضة أثناء توجهه للعمل صباحا.

كانت مصادر تأمينية، قد أكدت أن أحد العناصر النشطة بجماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية أطلق اللهيب على أمين الواجبة، مشيرا إلى أن التحريات دلت على أن العنصر الإرهابى كان يستقل دراجة نارية، يقودها شخص آخر، وخلفه دراجتان ناريتان تؤمنان مطلق اللهيب . وقام سائق ميكروباص بنقل أمين الواجبة المصاب لمستشفى دمياط السنة حيث أجريت له جراحة الان ة ولكنه توفى متأثرا بجراحه.