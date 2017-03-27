قوات سوريا الديمقراطية توقف مؤقتا العمليات العسكرية قرب سد الطبقة

اصدر ت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إنها أوقفت مؤقتا العمليات العسكرية قرب سد الطبقة على نهر الفرات اليوم الاثنين للسماح بتنفيذ أعمال هندسية فى السد.

وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية، وهى تحالف من مقاتلين عرب وأكراد مدعوم من تحالف تقوده الولايات المتحدة، مقاتلى تنظيم داعش الارهابيه، قرب السد غربى مدينة الرقة فى إطار حملة لاستعادة السيطرة على المدينة وهى معقل المتشددين.

وحذرت الأمم المتحدة هذا السنة من مخاطر فيضان كارثى إذا ما انهار السد، وهو الأكبر فى سوريا، المهدد بارتفاع منسوب المياه وبأعمال تخريبية متعمدة من تنظيم داعش الارهابيه، فضلا عن غارات جوية ينفذها التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة.

المصدر : مصر ناين