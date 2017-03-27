مصرع شخصين وإصابة آخرين فى انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين بإصابات متأعدادة ، اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من بلطيم بكفر الشيخ، تم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى لتلقى العلاج، وإيداع الجثتين مشرحة المستشفى.

واصدر الدكتور أحمد الجنزورى، مدير سنة مرفق إسعاف كفر الشيخ، إن غرفة العمليات تلقت إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولى الساحلى.

وأضاف الجنزورى، في بيان له اليوم، أنه تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخصين وإصابة 12بإصابات متأعدادة، مؤكداً أن سيارات الإسعاف نقلت الجثتين لمشرحة مستشفى بلطيم المركزى والمصابين لمستشفى بلطيم المركزى لتلقى العلاج اللازم.

المصدر : مصر ناين