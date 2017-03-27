محافظ أسيوط طرح بيع أراضى مدينة ناصر الجديدة بمشروع الهضبة الغربية
أعلنالباشمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن بدء طرح بيع أراضى مدينة ناصر الجديدة بمشروع الهضبة الغربية مؤكداً على أهمية المشروع والذي يتكون من عدة محاور يتضمن المحور الأول منها منطقة خدمات تشمل ميناء جاف ومنطقة خدمات لوجستية إقليمية وقرية رياضية وطبية وحرم جامعي جديد متكامل ومنطقة للخدمات التجارية.
واصدر بيان لكلية أسيوط اليوم ، إن محافظ أسيوط شارك فى وقائع إجتماع مجلس كلية أسيوط وذلك فى جلسته الدورية عن شهر مارس وذلك برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الكلية وبحضور أعضاء المجلس من نواب رئيس الكلية وعمداء كلياتها بأسيوط وبفرعها بالوادي الجديد.
وخلال الجلسة أعلنالباشمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن بدء طرح بيع أراضى مدينة ناصر الجديدة بمشروع الهضبة الغربية مؤكداً على أهمية المشروع والذي يتكون من عدة محاور يتضمن المحور الأول منها منطقة خدمات تشمل ميناء جاف ومنطقة خدمات لوجستية إقليمية وقرية رياضية وطبية وحرم جامعي جديد متكامل ومنطقة للخدمات التجارية ، إلى جانب محور يتضمن منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتفى منتصف ة.
كما يتضمن المشروع محور يضم نحو ثماني أحياء سكنية تضم نحو أكثر من 22ألف وحدة سكنية تم الإعلان عن أول منطقتين بها والتي طرحت للبيع منها نحو 250قطعة متخصصة فيلات وعمارات سكنية للأفراد على أن يتم الإعلان تباعاً عن باقي الأراضي المطروحة والوحدات السكنية المتاحة والتي سوف تتصنف ما بين إسكان إجتماعى واقتصادي على أن يتم التقدم جراء ذلك عبر صندوق الإسكان والتعمير ووفق الشروط المحددة في كل إعلان جراء ذلك .
ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الكلية بأهمية المشروع والذي يعد امتداداً عمرانياً حضارياً لمدينة أسيوط وهو ما يلقى تشجيع ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذي يعكس اهتماماً بالغاً من الدولة يهدف إلى تنمية ونهضة محافظات الصعيد والسعي إلى توفير الخدمات اللازمة لمواطنيه ، مشيراُ كذلك إلى ما تشهده المحافظة من خطوات جادة لخلق مناخ استثماري جديد يساهم فى خلق الآلاف من فرص العمل للشباب وأنه فى الفترة الوجيزة الماضية تم إنجاز أعداد من المشروعات القومية على أرض المحافظة في مختلف القطاعات والتى تساهم فى إحداث طفرة صنف يه فى مستقبل المحافظة .
المصدر : مصر ناين
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