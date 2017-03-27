محافظ أسيوط طرح بيع أراضى مدينة ناصر الجديدة بمشروع الهضبة الغربية

أعلنالباشمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن بدء طرح بيع أراضى مدينة ناصر الجديدة بمشروع الهضبة الغربية مؤكداً على أهمية المشروع والذي يتكون من عدة محاور يتضمن المحور الأول منها منطقة خدمات تشمل ميناء جاف ومنطقة خدمات لوجستية إقليمية وقرية رياضية وطبية وحرم جامعي جديد متكامل ومنطقة للخدمات التجارية.

واصدر بيان لكلية أسيوط اليوم ، إن محافظ أسيوط شارك فى وقائع إجتماع مجلس كلية أسيوط وذلك فى جلسته الدورية عن شهر مارس وذلك برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الكلية وبحضور أعضاء المجلس من نواب رئيس الكلية وعمداء كلياتها بأسيوط وبفرعها بالوادي الجديد.

وخلال الجلسة أعلنالباشمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن بدء طرح بيع أراضى مدينة ناصر الجديدة بمشروع الهضبة الغربية مؤكداً على أهمية المشروع والذي يتكون من عدة محاور يتضمن المحور الأول منها منطقة خدمات تشمل ميناء جاف ومنطقة خدمات لوجستية إقليمية وقرية رياضية وطبية وحرم جامعي جديد متكامل ومنطقة للخدمات التجارية ، إلى جانب محور يتضمن منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتفى منتصف ة.

كما يتضمن المشروع محور يضم نحو ثماني أحياء سكنية تضم نحو أكثر من 22ألف وحدة سكنية تم الإعلان عن أول منطقتين بها والتي طرحت للبيع منها نحو 250قطعة متخصصة فيلات وعمارات سكنية للأفراد على أن يتم الإعلان تباعاً عن باقي الأراضي المطروحة والوحدات السكنية المتاحة والتي سوف تتصنف ما بين إسكان إجتماعى واقتصادي على أن يتم التقدم جراء ذلك عبر صندوق الإسكان والتعمير ووفق الشروط المحددة في كل إعلان جراء ذلك .