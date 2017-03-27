جوزيه فى القاهرة بعد شم النسيم للمرة الأولى بعد الاعتزال

يزور البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى القاهرة، بعد إجازة “شم النسيم” المقبلة من أجل قضاء عدة أيام مع أصدقاء له تحدثوا معه خلال الساعات الماضية، وطالبوه بالحضور للقاهرة عقب اعتزاله التدريب.

كان جوزيه صاحب الـ71 سنةًا قد أعلن أمس الأحد، اعتزاله التدريب نهائيًا بعد رحلة حافلة بالإنجازات معظمها مع الأهلى، الذى توّج معه بـ20 بطولة محلية وقارية.

وتحدث الساحر البرتغالى مع أعدادًا من المقربين له بالقاهرة خلال الساعات الماضية طلبوا حضوره من أجل قضاء عدة أيام معهم بعد اعتزاله، ووعد المدرب البرتغالى إنه سيحضر للقاهرة أواخر أبريل المقبل بعد “شم النسيم” وسنتكون المرة الأولى له فى القاهرة بعد اعتزال التدريب.

المصدر : مصر ناين