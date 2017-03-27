محاولات مكثفة فى الأهلى للحاق قطب بنهائى البطولة الأفريقية للطائرة

يجرى الجهاز الطبى لفريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة إيهاب فخر الدين، محاولات من أجل لحاق أحمد قطب لاعب الفريق بالمشاركة فى نهائى البطولة الأفريقية، المقرر لها فى السادسة مساء اليوم الاثنين، أمام النجم الساحلى بتونس.

كان قد أصيب قطب الذى يعد أحمد الأعمدة الأساسية للفريق فى لقاء أمس الأحد، فى نصف النهائى، الذى فاز فيه الفريق الأحمر على برج بوعريج الجزائرى، بالتواء فى الكاحل من الدرجة الثانية.

يحاول فخر الدين تجهيز اللاعب عن طريق وضع الثلج على موضع الورم، من أجل أن يتمك من المشاركة فى أجزاء من المباراة النهائية اليوم.

المصدر : مصر ناين