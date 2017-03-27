ننشر كلمات أغنية نانسى عجرم الجديدة الحُب زى الوتر قبل طرحها

يتعاون الشاعر الغنائى محمد رفاعى والملحن الكبير وليد سعد والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم مع النجمة اللبنانية نانسى عجرم فى ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال أيام قليلة، فى أغنية “الحُب زى الوتر”، وحصل “اليوم السابع” على كلمات الأغنية قبل إصدارها رسميا.

“الحُب زى الوتر تعزف عليه ألحان..وتلف بيه العالم من غير متروح مكان..وتشوف معاه العجب وتسمع أصول الطرب..من قلب حب وطب وداب..وغناه فى كل مكان..وانا قلبى عاشق للغنا اول ما حبيتك..شكلى اتولدت انا من جديد اول مانا لقيتك..لو يوم تحس انك وحيد انا حضنك انا بيتك”.

يُذكر أن ألبوم نانسى عجرم سيحمل عنوان “حاسة بيك”، والذى تتعاون فيه مع الشعراء محمد رفاعى وخالد تاج الدين والملحن خالد عز والشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، إضافة إلى الملحن الكبير وليد سعد والموزعين الموسيقيين طارق مدكور وأحمد إبراهيم وهادى شرارة.

كانت نانسى قد طرحت فى بداية السنة 2017 أغنية من الألبوم الجديد بعنوان “عم بتعلق فيك”، وتخطت الأغنية الى أن الآن 13 مليون مشوفة.

المصدر : مصر ناين