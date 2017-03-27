سقوط تشكيلات عصابية بحوزتهم كيلو هيروين و متحرش بالبحيرة

تمكن رجال مباحث البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لتأمين البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، اليوم، من ضبط 3 تشكيلات عصابية للاتجار فى المخدرات، وبحوزتهم كيلو هيروين بالبحيرة.

كان اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لتأمين البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط تشكيلين عصابيين فيما بينهم، يضمان 9 عاطلين، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مدينة دمنهور مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهم بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لتأمين البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث دمنهور أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم كيلو هيروين.

كما تمكنت المؤسسات التأمينية بالبحيرة، من القبض على 21 شخصا لاتهامهم بالتعرض لأنثى فى الطريق السنة، فى مدينة دمنهور، فى حملة أعدتها المديرية لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون.

ومن جانبه، أكد اللواء علاء الدين أحمد شوقى مساعد وزير الداخلية مدير تأمين البحيرة، فى تصريحات صحفية، على وجود حملات مكثفة لمواجهة كل صور العنف والتخريب بمدن المحافظة، مضيفا أنه تم ضبط 21 شخصا حال تعرضهم لأنثى فى الطريق السنة بمدينة دمنهور.

وفى السياق تمكنت المؤسسات التأمينية فى البحيرة، اليوم من ضبط 8 أطنان أسمدة وليمون مجفف مجهول المصدر بالبحيرة.

وكان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لتأمين البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط “صاحب مدشة أعلاف” بدون ترخيص، كائنة عزبة شيبه مركز دمنهور لإدارته المدشة وتصنيع وتعبئة أعلاف بدون ترخيص وإعادة تعبئتها فى شكائر مقلدة بشركات معروفة “الفجر – البدر”، حيث ضبط ( 250ر3 ) طن أعلاف وتحرر المحضر اللازم.

كما تم ضبط صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن قرية النعناعى مركز بدر لقيامه بتجميع ( 500ر2 ) طن أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى والمخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة تحرر المحضر اللازم.

وتمكنت القوات من ضبط صاحب مخزن حاصلات زراعية كائن مدينة حوش عيسى لحيازته وتخزينه ( 100ر2 ) طن ليمون مجفف غير مدون عليها بيانات وعلامات تجارية وتحرر المحضر اللازم.

وتم ضبط المدير المسئول عن مخبز كائن بقرية النجيله مركز كوم حمادة لقيامة بالاستيلاء والتصرف فى الحصة المقررة للمخبز من دقيق بلدى مدعم استخراج 82% وبيعها بالأسواق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وبمراجعة السجلات والفواتير الخاصة بالمخبز تبين تصرفه فى كمية ( 450 ) كيلو دقيق بلدى مدعم وتحرر المحضر اللازم.

كما تم ضبط صاحب محل سوبر ماركت كائن مدينة النوبارية لحيازته وعرضه للبيع (120) زجاجة زيت طسنة مجهول المصدر وتحرر المحضر اللازم.

وتمكنت القوات من ضبط صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية كائن مدينة بدر، لحيازته وعرضه للبيع (112) عبوه محظورة وتحرر المحضر اللازم.