صحة المنوفية حملة للتطعيم ضد الديدان المعوية أبريل

أعلنت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، انطلاق حملة تطعيم ضد الديدان المعوية تحت رعاية الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، لتلاميذ المدارس المجتمعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأظهر ت وكيل وزارة الصحة ، فى بيان ،أن الحملة ستبدأ الأحد 9 أبريل والى أن الخميس 20 أبريل جرعة أولى والجرعة الثانية من الأحد 23 ابريل ،والى أن الخميس 4 مايو والعقار المستخدم 2 قرص من عقار البندازول فى الجرعة ،ويقوم على التجريع فريق من الادارات الصحية ،فى نطاق المدارس المجتمعية.

وأشارت إلى أن هذه الحملة ،تهدف إلى القضاء على الديدان المعوية ،لخفض معدل إنتشارها ، وأن الأطفال هم الأكثر عرضة لللاصابة ،وخاصة فى السن المدرسى بالريف والحضر ، وذلك لعدم الإهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات الغير صحية، ولسهولة إنتاصدر العدوى عن طريق الأيدى الملوثة ، لذا يجب التوعية بتقليم الأظافر وغسل الأيدى ،قبل الأكل وبعده والحرص على غسل الخضراوات جيداً قبل تناولها .

يأتى ذلك فى اطار اهتمام محافظ المنوفية بالقطاع الصحى ،ودعم سبل التعاون مع جميع الجهات والهيئات لإنجاح الحملة لحماية أبنائنا وأطفالنا من هذه الامراض ،والحفاظ عليهم من خلال تكثيف حملات التوعية والتثقيف لرفع الوعى بين الطلاب بأهمية النظافة الشخصية .

المصدر : مصر ناين