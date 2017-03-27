بدء إجراءات تخصيص أرض لإنشاء مجمع النقابات المهنية والعمالية بالوادى الجديد

اصدر ت سمية سيد خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ،فى تصريح صحفى اليوم الإثنين ،أن رئاسة المركز ،بصدد البدء فى إجراءات تخصيص أرض ،لصالح إنشاء مجمع للنقابات العمالية والمهنية ،على مستوى المحافظة ،وذلك فى إطار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .

واضافت خليل أن مركز معلومات الوحدة المحلية ،أعلن عن قام بفتح باب التسجيل أمام النقابات التى ليست لها مقرات، لتسجيل البيانات وتقديم طلبات التخصيص ،ليتسنى لرئاسة المركز حصر النقابات التى سيتم تخصيص مقرات لها فى المجمع ،الذى سيكون هو الأول فى المحافظة خدمة النقابات السنةة والمهنية والعمالية .

المصدر : مصر ناين