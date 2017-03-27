الرباعية العربية تدين استمرار تدخلات إيران فى الشئون الداخلية للبلاد

أدانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمشوفة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدى لتدخلاتها فى الشؤون الداخلية للدول العربية، استمرار التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية واستنكرت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.

جاء ذلك فى بيان صدر اليوم الاثنين فى ختام اجتماع اللجنة الخامس على هامش أعمال الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية الـ28 فى منطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) برئاسة الإمارات.

وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من : دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والأمين السنة لكلية الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وأوضح ت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ماتقوم به إيران من تأجيج مذهبى وطائفى فى الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار فى المنطقة مما يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية، وطالبت اللجنة إيران بالكف عن ذلك.

واعتمدت اللجنة الوزارية التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء على مستوى كبار المسؤولين بهدف وضع خطة تحرك عربية من أجل التصدى للتدخلات الإيرانية فى المنطقة العربية.

وثمنت اللجنة الوزارية رد مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى تضمنه خطاب أمير دولة الكويت إلى الرئيس الإيرانى ودعت إيران إلى التسنةل الإيجابى مع هذه المبادرة تعزيزا للتأمين والاستقرار فى المنطقة، كما أكدت على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس التأمين رقم 2231 لسنة 2015 وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الأستقرار والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الأستقرار وعلى أهمية انضمام إيران لمعاهدة عدم الانتشار النووى ومراعاة المشاكل البينية للمنطقة.

وناقشت اللجنة الوزارية العربية تطورات الأزمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسار العلاقات العربية معها وسبل التصدى للتدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، وأطلعت فى هذا الشأن على التقرير الذى أعدته الأمانة السنةة للكلية العربية بما فى ذلك الخطوات التى اتخذت لتنفيذ قرار قمة نواكشوط فى هذا الشأن والقرارات الوزارية ذات الصلة وكذلك الرصد الذى قامت به الأمانة السنةة للكلية حول أبرز التصريحات السلبية للمسئولين الإيرانيين تجاه الدول العربية .

المصدر : مصر ناين