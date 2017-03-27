عاطل يدعى مساعدة جاره لاستعادة سيارته المسروقة والتحريات تكشف تورطه

عرض عاطل مساعدة جاره فى التفاوض مع المتهمين بسرقة سيارته، وتسليم مبلغ 25 ألف جنيه لهم، لتكشف التحريات تورطه فى سرقة السيارة، واشتراكه مع المتهمين فى الاستيلاء على النقود، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغا من “ا.ه” 33 سنة سائق أفاد فيه بقيام مجهولين بسرقة سيارته التاكسى ببولاق الدكرور، وتلقيه اتصالا من أحدهم طلب دفع 25 ألف جنيه لإعادة السيارة.

وأضاف أن جاره “م.ح” وشهرته “بوؤ” عاطل عرض عليه مساعدته فى التفاوض مع المتهمين وتسليم النقود لهم، حيث طلب منه المتهمين حضور جاره فقط بالنقود التى جهز منها 15 ألف جنيه فقط، وعقب توجه جاره لتسليم النقود للمتهمين، تلقى اتصالا منه أخبره خلاله أن المتهمين اختطفوه، وطلب منه سرعة دفع باقى المبلغ المطلوب 10 آلاف جنيه لإطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات تبين للرائد هانى الحسينى رئيس مباحث قسم واجبة بولاق الدكرور، أن جار السائق متورط مع عاطلين فى سرقة السيارة، وبإعداد كمين لهم تمكن النقيبان أحمد مندور وأيمن سكورى من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذكروا أمام العميد عبد الحميد أبو موسى رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن جار المجنى عليه سرق منه مفاتيح السيارة، وقام المتهمون بسرقتها وإخفائها بمنطقة الهرم، واختلقوا واقعة تعرضه للاختطاف للحصول على باقى المبلغ المالى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين