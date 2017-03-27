نقيب الصيادلة بالإسكندرية الصيدلة الاكلينيكية تساهم بتطبيق المهارات الجديدة

اصدر الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن مؤتمر الصيدلة الإكلينيكية يهدف إلى مشوفة الجديد فى تطبيقات الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات الإسكندرية وتطوير مهارات الصيادلة بالاستعانة بالخبراء من كليات الطب والصيدلة، ويشمل موضوعات طبية متأعدادة منها أمراض الصدر والأسنان والعلوم الخاصة بالصيدلة الإكلينيكية، مؤكدا على استمرار جرى وراء النقابة لنشر هذا التخصص فى المؤسسات الطبية.

وأضاف بيان للنقابة اليوم، أن المؤتمر يحاضر فيه أعداد من الأساتذة من كلية الطب والصيدلة بمختلف قطاعات الإسكندرية، والدكتور عصام جودة استشارى الصدر، والدكتور نادر فصيح استشارى الأطفال، والدكتور أشرف الغندور أستاذ أمراض الدم.

وحددت نقابة صيادلة الإسكندرية يومى الأربعاء والخميس 29 و30 مارس، موعدا لبدء فعاليات مؤتمر “الصيدلة الإكلينيكية الأول” للنقابة وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب كلية الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وبرئاسة الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية، وبحضور الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود الكسبانى مدير فرع شمال غرب الدلتا بالهيئة السنةة للتأمين الصحى، والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب ونخبة من القيادات الصحية بالإسكندرية.

المصدر : مصر ناين