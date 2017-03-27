النيابة التركية تبحث عن من رفعوا لافتة اقتلوا أردوغان فى مظاهرات سويسرا

قام بفتحت النيابة السنةة فى إسطنبول، اليوم الإثنين، تحقيقًا للوصول إلى المتورطين فى رفع لافتة تحرض على قتل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال تجمع بالعاصمة السويسرية برن.

وذكرت وسائل إعلام تركية، إن النيابة قام بفتحت التحقيق بدعوى “الانتساب إلى منظمة إرهابية” و”الإساءة لرئيس الجمهورية” و”الدعاية لتنظيم إرهابى”.

وكانت النيابة السنةة فى برن قام بفتحت تحقيقًا بشأن قيام عناصر من منظمة “بى كا كا” الإرهابية، السبت الماضى، برفع لافتة أمام البرلمان الفيدرالى السويسرى فى برن تحرّض على قتل الرئيس أردوغان ، ويظهر فى اللافتة صورة مسدس موجه إلى رأس الرئيس، ومكتوب عليها “اقتلوا أردوغان”.

والأحد الماضى، استدعت الخارجية التركية السفير السويسرى فى أنقرة للاحتجاج على الواقعة.

المصدر : مصر ناين