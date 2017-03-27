مباحث الإسكندرية الزوجة وعشيقها وراء مقتل سائق وإلقاء جثته بترعة المحمودية

كشفت مباحث مديرية تأمين الإسكندرية غموض العثور على جثة شاب داخل مياه ترعة المحمودية، وتبين أن زوجته وعشيقها وأصدقاءه وراء ارتكاب الجريمة ل خيانة زوجته له، مع عشيقها وكثرة المشكلات بينهما، جعلتها تفكر فى التخلص منه.

كان النقيب عبد الحميد السكران، رئيس مباحث قسم ثالث المنتزه، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة لشخص مجهول فى العقد الثالث من العمر يرتدى كامل ملابسه، مقيد اليدين من الأمام بقطعة من القماش وملفوف حول الرقبة “حبل”، وبمناظرته تبين إصابته بجروح طعنية بمنطقة الصدر والبطن وأخرى قطعية بالظهر والرسغ الأيمن وخلف الركبتين ملقاة بجوار جرف ترعة المحمودية منطقة خورشيد.

تم تشكيل فريق كشف برئاسة العميد هشام سليم، رئيس قسم المباحث الجنائية تحت إشراف اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة الكشف الجنائى بالتنسيق مع فرع التأمين السنة بالإسكندرية لتحديد شخصية المجنى عليه، وضبط مرتكبى الحادث.

توصلت جهود فريق الكشف من خلال النشر عن الجثة بكافة طرق النشر إلى أن الجثة للمدعو “و .ع “-26 سنة سائق مقيم قرية البيضا البلد مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة، ودلت التحريات إلى تحديد مرتكبى الحادث كل من، زوجة القتيل “ع. ج”- 25 سنة ربة منزل مقيمة بذات العنوان، و”خ. ز”- 30 سنة عاطل مقيم السناهرة كفر الدوار – محافظة البحيرة، السابق اتهامه فى أعداد 4 قضايا “سرقة بالإكراه – سلاح أبيض”، و”م. ا”- 34 سنة عاطل مقيم سيدى شحاتة كفر الدوار محافظة البحيرة السابق اتهامه فى أعداد 4 قضايا “سرقة – سلاح أبيض”، و”س. ال”- 21 سنة ربة منزل مقيمة كفر الدوار – محافظة البحيرة، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روح المجنى عليه لوجود خلافات بينه وزوجته “المتهمه الأولى” وتعديه الدائم عليها بالضرب وتركها مسكن الزوجيه والإقامة لدى أهليتها وارتباطها بعلاقة غير شرعية مع المتهم الثانى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقررت الأولى قيامها بالأستقرار مع الثانى على قتل المجنى عليه فى المقابل مبلغ 15000جنيه، واستعان الأخير بصديقيه الثالث والرابعة اللذان وافقاه على ذلك فى المقابل مبلغ 3500 جنيه تحصلا عليه من الأولى، وقاموا بإعداد الأدوات اللازمة ويوم الحادث توجهت الأولى للمجنى عليه وإيهامه بالتصالح معه واستدرجته إلى مسكن الثانى بزعم تصفية خلاف بينها والمتهمة الرابعة، حيث قام الثالث بالتعدى عليه وضربه على رأسه من الخلف بعصا ثم قام والثانى بتقييده بالحبال وطعنه عدة طعنات بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، وقيام الرابعة بالإمساك بقدميه الى أن فارق الحياة ثم قاما بوضعه داخل حقيبة سفر واستقلوا مركبة توك توك، وتخلصوا من الجثة بإلقائها بجوار ترعة المحمودية، ثم تخلصوا من الحقيبة والمنشار والسكين المستخدمين فى الواقعة، بإلقائهم بمياه الترعة بمنطقة البيضا دائرة مركز كفر الدوار، ونفيا معرفتهما بقائد التوك توك وأضافا بعدم علاقة الأخير بالواقعة

وبإرشاد الثانى تم ضبط العصا والمطواة المستخدمتين فى الواقعة وملابسه الملوثة بالدماء، و تحرر المحضر أحوال القسم، وجار العرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين