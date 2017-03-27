بالصور سنوات ومقعد سوريا خاليًا فى الاجتماعات العربية

مازال مقعد الجمهورية العربية السورية خاليًا، فى قمم والاجتماعات العربية، منذ سنة 2011 والى أن كتابة هذه السطور.

وبدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعهم صباح اليوم الاثنين، فى البحر الميت للتحضير لمشاريع القرارات التى ستقدم للقادة العرب لإقرارها.

وأظهرت صورًا نشرتها وكالة رويترز للأنباء مقعد الجمهورية العربية السورية فى الاجتماع التحضيرى للقمة العربية المنعقدة بالأردن خاليًا من أى مسئول، بعد أن قررت الدول العربية بتجميد عضوية سوريا فى فبراير 2011، وذلك “ل ممارسات النظام السورى بحق الشعب”.

وفى تصريحات سابقة للأمين السنة للجمعة العربية، أحمد أبو الغيط، أشار إلى أن مقعد سوريا فى الكلية العربية “سيكون للنظام الانتاصدر ية التى سيتوافق عليها فى جنيف” عندما تزول الأسباب التى فرضت عدم شغل النظام السورى مقعده.

فيما أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، أن الكارثة السورية جرح يجب أن يتوقف نزيفه عبر حل سلمى يلبى طموحات الشعب السورى ، ويحمى وحدة سوريا وتماسكها واستقلاله وسيادتها.

جاء ذلك فى كلمة وزير خارجية الأردن، أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس كلية الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم الاثنين بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) تحضيرا للقمة العربية فى دورتها العادية الـ28 التى ستعقد بعد غد الأربعاء.



أحمد أبو الغيط



الأمين السنة لكلية الدول العربية أحمد اأبو الغيط



المقعد السوري في القمة العربية خالي



مقعد سوريا خالي في القمة العربية



وزير الخارجية الأردني أيمن الصفتي



وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة



وزير الخارجية السعودي عادل الجبير



وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري



وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي



وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح



وزير الخارجية الليبي محمد طاهر



وزير الخارجية اليمني عبد المالك المخلافي





المصدر : مصر ناين