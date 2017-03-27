تخفيض مساهمة أعضاء هيئة التدريس في صرف الأدوية إلى % بجامعة طنطا
وافق مجلس كلية طنطا برئاسة الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس الكلية على تخفيض نسبة المساهمة التي يسددها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في صرف الأدوية إلى 25% بدلاً من 50% من قيمة الأدوية، وتخفيض النسبة التي يسددونها في عمل التحاليل والأشعات من 30% إلى 20%.
كما صدق المجلس وفق بيان له اليوم ،على قرار اللجنة الطبية العليا بتحمل مشروع دعم الرعاية الصحية للسادة أعضاء هيئة التدريس لفرق أسعار مستشفى القوات المسلحة بالاسكندرية “مصطفى كامل” وذلك بعدما كان يتحمل عضو هيئة التدريس فرق الأسعار بين المستشفى والمؤسسة العلاجية.
جاء هذا القرار حرصًا من الكلية على رفع المعاناة عن كاهل أعضاء هيئة التدريس خاصة في ضوء زيادة أسعار الأدوية.
المصدر : مصر ناين
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