تخفيض مساهمة أعضاء هيئة التدريس في صرف الأدوية إلى % بجامعة طنطا

كما صدق المجلس وفق بيان له اليوم ،على قرار اللجنة الطبية العليا بتحمل مشروع دعم الرعاية الصحية للسادة أعضاء هيئة التدريس لفرق أسعار مستشفى القوات المسلحة بالاسكندرية “مصطفى كامل” وذلك بعدما كان يتحمل عضو هيئة التدريس فرق الأسعار بين المستشفى والمؤسسة العلاجية.

جاء هذا القرار حرصًا من الكلية على رفع المعاناة عن كاهل أعضاء هيئة التدريس خاصة في ضوء زيادة أسعار الأدوية.