الداخلية ضبط بوحة الهوارى وشقيقه بحوزتهما ألاف طربة حشيش بالإسكندرية

اعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات ضبطت اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية لاتجارهما فى المواد المخدرة، وبحوزتهما 3198 طربة لمخدر الحشيش .

واصدر ت الداخلية في بيان لها اليوم الاثنين انه فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى المكافحة الفاعلة للقضاء على صور الإتجار فى المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة تلقى بظلالها الوخيمة على المجتمع المصرى، واصلت الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات مشوفتها لأعدادٍ من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش وترويجها على عملائهم.

واضافت الداخلية انه تم رصد “شوقى.ج.ع” وشهرته “خالد الهوارى” عاطل وسبق إتهامه فى قضية “قتل خطأ” وشقيقه (حسام.ج.ع) وشهرته “بوحة الهوارى” وسبق إتهامه فى قضيتين “تبديد” .. مقيمان بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع مصلحة التأمين السنة وقوات التأمين المركزى والإدارة السنةة لتدريب كلاب التأمين والحراسة بأكاديمية الواجبة ومديرية تأمين الإسكندرية تم ضبطهما بالسيارة رقم (س ن ط 8275) اثناء تواجدهما بأحد المدق الترابى المؤدى لمنزلهما ، كما أسفرت عمليات التفتيش لهما والسيارة ومنزلهما عن ضبط (3198 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 500 كيلو جرام مخبأة داخل مخزن سرى بمسكنهما، 49 طلقة خرطوش، هاتفى محمول، مبلغ مالى).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وإستخدام السيارة وهاتفى المحمول فى النقل والترويج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة السنةة التى باشرت التحقيقات.

المصدر : مصر ناين